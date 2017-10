Tre ladri arrestati durante “la fuga”

Nella notte del 5 ottobre 2017 i militari della Stazione Carabinieri di Gozzano hanno denunciato tre

uomini, M.S., G.G. e D.N., pregiudicati italiani, di origine piemontese, rispettivamente classe 1996,

1995 e 1999, per un tentato furto perpetrato qualche ora prima a Valduggia, in provincia di Vercelli.



I tre, infatti, avevano cercato di introdursi in un’abitazione al fine di svaligiarla ma il colpo non era

andato a buon fine. Mentre si trovavano all’interno dell’abitazione infatti, alcune persone hanno notato strani movimenti e hanno chiamato il 112. I tre ladri quindi, si sono dati alla fuga a bordo di un’auto che è stata però intercettata dalla Centrale Operativa dei Carabinieri.

In questo modo la pattuglia della Stazione di Gozzano, ha intercettato l’auto in via Fava e l’ha fermata. A bordo dell’automobile alcuni oggetti rubati.

Nella medesima giornata i Carabinieri della Stazione di Borgo Ticino hanno tratto in arresto D.D., cittadino italiano nato in Germania, classe 1971, residente a Borgo Ticino, poiché destinatario di un mandato di arresto europeo, deve scontare una pena di cinque anni per una truffa. L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Novara, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.