Tre scuole del Gallaratese partecipano al contest #ioleggoperché

Foto varie

“Io Leggo Perché” – la manifestazione nazionale per la promozione della lettura – tocca anche la zona di Gallarate e dintorni.

La Libreria Biblos Mondadori di piazza Libertà aderisce quest’anno «con grande entusiasmo» anche alla novità 2017, il Contest. «In palio ci sono cinque buoni dell’importo di 2000,00 Euro, destinati all’acquisto di libri, che AIE regalerà alle scuole che realizzeranno i cinque Contest più coinvolgenti ed originali su tutto il territorio nazionale.

«Noi parteciperemo collaborando con 3 scuole che, gemellate con noi, si sono iscritte per partecipare a questo concorso». La Primaria Parini di Cassano Magnago realizzerà un evento con l’autore Mirko Montini (pubblicato da La Memoria del Mondo editrice). La Primaria Dante di Gallarate che si esibirà in una lettura animata con la partecipazione straordinaria dell’attore Gianni La Rocca. Infine il Liceo Scientifico di Gallarate che realizzerà un pigiama party letterario per animare la serata di bambini curiosi.

Per regalare libri alle scuole tutti potranno partecipare: è sufficiente entrare in libreria (dal 21 ottobre al 29 ottobre), scegliere un libro, acquistarlo e scegliere la scuola a cui donarlo.