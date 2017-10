Tre tipi da ridere all’auditorium di Jerago

Foto varie da Jerago con Orago

L’associazione “Insieme ad Andrea si può” Onlus propone sabato 14 ottobre lo spettacolo teatrale “Tre tipi da ridere”. Un evento proposto per la raccolta di fondi contro le leucemie del bambino.

Appuntamento per sabato 14 ottobre ore 20.45, al Teatro Auditorium di Jerago.

Uno spettacolo di Cabaret con tre artisti che hanno lavorato per Zelig e Colorado, “Alessandra Ierse, Nadia Puma e Italo Giglioli”. A seguire come chiusura spettacolo “ La CIURMA DEI GUARITI”, con una esibizione canora, accompagnati dai ragazzi dell’Associazione “ ALPHA MUSICA” di Castronno.

Ingresso con offerta libera. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Jerago.

«La vostra presenza, per me, per tutti i volontari e associati e per tutti gli artisti che si esibiranno sul palco, sarà un aiuto enorme per raggiugere l’obbiettivo che ci sta a Cuore, “la guarigione completa deI bambini leucemici”. Il successo della manifestazione ci permetterebbe di valorizzare le nostre attività per il futuro».