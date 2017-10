Tre Valli 2017: come varia la circolazione degli autobus

Foto varie

La disputa della 97esima edizione della Tre Valli Varesine in programma martedì 3 ottobre, comporta una serie di modifiche alla circolazione degli autobus di Autolinee Varesine. Vediamo nel dettaglio cosa cambia rispetto alla programmazione quotidiana.

LINEE EXTRAURBANE

LINEA N20 (Varese-Angera-Sesto Calende)

Limitata a Masnago Esselunga dalle 12 alle 18.

LINEA N21 (Varese-Osmate)

Limitata a Schiranna Rotonda dalle 13 alle 18.

BUS PER LUINO/LAVENA P. TRESA

Nel pomeriggio i bus effettueranno il tratto piazzale Kennedy-Valganna senza passare dal centro.

LINEE URBANE

Dalle 12.30 alle 17.30, non saranno attivi i tratti per Morosolo (M), Calcinate del Pesce (N), Calcinate degli Orrigoni (Z), Montello (H) e Corridoni (B).

Sempre raggiunti, invece, gli altri capolinea: dalla stazione FS partiranno infatti i bus per Bizzozero (E), Olona (P), San Fermo (H), Belforte-Cascina Mentasti (N), Sangallo (B) e Bregazzana (Z).

La zona di Velate, Avigno e Masnago sarà servita con una corsa ogni ora anch’essa limitata alla stazione FS, attraverso un percorso alternativo.

Pienamente operative le linee A (Capolago-Biumo Superiore) e C (Bizzozero Nabresina-Sacro Monte), pur con un percorso diverso dall’ordinario tra la stazione FS e viale Ippodromo.

Si ricorda infatti che, nella fascia oraria di chiusura delle strade, nessuna linea potrà ovviamente transitare dal centro cittadino. Tutti i percorsi torneranno regolari una volta ripristinata la viabilità ordinaria, al termine della manifestazione.