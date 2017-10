Tre Valli, Paleardi: “Saronno paga il doppio di Varese”

Tre Valli Varesine 2016 partenza

«In questi giorni mi sono chiesto: ma quanto spendono per la Tre Valli Varesine il comune di Saronno e quello di Varese? Una rapida ricerca sui siti dei due comuni ha facilmente svelato le cifre. È una cosa che senza problemi possono fare tutti i cittadini andando a guardare sull’albo pretorio on line dei comuni». (Foto: la partenza da Saronno nel 2016)

Inizia così la nota inviata nelle ultime ore da Alberto Paleardi esponente saronnese del Pd che parte dai dati: «Nel 2016 per la corsa la giunta di Varese guidata dal sindaco leghista Fontana ha dato un contributo di 15 mila euro (come dice la delibera 302 del 31/05/2016), mentre per l’anno 2017 Varese ha ridotto il contributo a soli 10 mila euro (come sta scritto nella delibera 416 del 29/09/2017). Il sindaco Fagioli, pure lui leghista, per l’edizione della corsa del 2016 ha speso ben 30 mila euro (delibera 111 del 21/06/2016) e per il 2017 15 mila euro (delibera 132 del 08/08/2017). Salta subito all’occhio che nel 2016 Saronno ha pagato il doppio di Varese e nel 2017 5mila euro in più rispetto al capoluogo di provincia».

La lettura di Paleardi è decisamente critica: «La cosa imbarazzante, oltre al fatto che Saronno è più piccola di Varese e ha pagato di più, è che queste cifre Fagioli le ha spese per la partenza della corsa mentre Varese per l’ arrivo. È chiaro a tutti la differenza di ritorno d’immagine per le città che sussiste tra partenza ed arrivo. Per la partenza due minuti di televisione, per l’ arrivo ore di diretta. È evidente che nonostante Saronno abbia pagato nel 2016 il doppio di Varese e nel 2017 abbia continuato a pagare di più ha avuto un ritorno di immagine infinitesimale rispetto a Varese».

E non mancano proposte “tra il serio e il faceto” per ripristinare l’uguaglianza tra i due comuni: «A questo punto personalmente nonostante tutto, senza fare polemica sui mancati aiuti alle società sportive saronnesi presenti sul territorio tutto l’anno e non solo per qualche ora, mi auguro che Saronno continui a far parte della corsa ciclistica tre valli Varesine anche il prossimo anno. Però la prossima edizione della Tre Valli Varesine deve essere riparatoria per i cittadini saronnesi visto che hanno speso in due anni 20.000 euro in più rispetto ai cittadini Varesini: il prossimo anno la Tre Valli deve partire da Varese ed arrivare a Saronno. In alternativa Saronno, visto quanto in più ha pagato rispetto a Varese, ha diritto ad avere la partenza gratis per i prossimi due anni».