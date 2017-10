Più di 2 milioni di persone hanno seguito la Tre Valli in televisione

Tre Valli Varesine 2017 - La corsa

La 97° Tre Valli Varesine piace in tutto il Mondo. Ieri pomeriggio più di 2milioni e 300mila telespettatori hanno seguito in diretta su RAI 3, Eurosport e Bike Channel la gara organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda.

Quasi 400.000 i telespettatori che hanno seguito la Tre Valli su Rai Sport +HD dalle 14:40 alle 15:15. In totale 800.000 persone in più rispetto alla scorsa edizione, il 2% di share in più. Un risultato sicuramente straordinario.

«La nostra Tre Valli Varesine, con il segnale internazionale di RAI, Eurosport e Bike Channel, è stata trasmessa in 94 Paesi e le immagini della bellezza del nostro territorio hanno fatto davvero il giro del mondo» afferma con orgoglio Renzo Oldani, Presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda.

Grazie a PMG Sport la Tre Valli Varesine è stata trasmessa live e on demand, su tantissime piattaforme digitali collegate al player fra le quali Gazzetta.it, Repubblica.it, Corrieredellosport.it, SportMediaset.it, Tg.La7.it, PmgSport.it, OAsport.it, Tuttobiciweb.it, Ciclismo.sportgo.tv, Cyclingpro.net, DirettaCiclismo.it, Mondiali.net, Cycling.TV (Stati Uniti, Canada e Australia).

La corsa, inoltre, è stata trasmessa live Facebook sulla piattaforma PMGSportLive e condivisa nei profili FB di varie testate specializzate e di molte delle squadre che partecipano alla gara della S.C. Binda realizzando oltre 35.000 visualizzazioni.

La diretta web di Varese News ha avuto 17.572 visualizzazioni totali per 1.807 ore di coinvolgimento.

Il sito internet della S.C. Binda www.trevallivaresine.com dall’inizio dell’anno è stato consultato da 39.000 utenti. Solo nel week end delle due gare internazionali (2° Gran Fondo Tre Valli Varesine e 97° Tre Valli Varesine) 18.000 persone si sono collegate con 56.000 visualizzazioni da 104 paesi nel Mondo comprese le isole Mauritius.

La pagina facebook della Società Ciclistica Alfredo Binda nell’ultima settimana è stata visualizzata da 47.000 persone con 10.000 interazioni spontanee.

A rendere possibile l’organizzazione della 97° TRE VALLI VARESINE, hanno contribuito in maniera significativa, facendo squadra, Istituzioni pubbliche come, in primis, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Saronno, Comune di Varese e la Camera di Commercio di Varese.

A loro si affiancano enti e aziende del territorio che hanno lavorato al fianco della S.C. Binda per rendere ogni anno migliore questo grande momento di sport. I Main Sponsor della 97° Tre Valli Varesine sono: UBI Banca, Ferrovie Nord, HUPAC, MAPEI, ASPEM, SWM Motorcycle, Lloyd Varesino, HSA Cosmetics, Elmec, Eolo, Caspani e Fotosan.

Sono Sponsor Tecnici: NRC Occhiali, Bi-Bike, TIGROS, The Youcan Company s.r.l.

Anche per l’edizione 2017 Varese News è media partner.

Un sentito ringraziamento va al prezioso supporto dell’Ospedale di Varese, del 112, di Areu e di Valcuvia Soccorso e a tutte le Forze dell’Ordine impegnate sul campo: Prefettura di Varese, la Questura di Varese, i Carabinieri di Varese, la Guardia di Finanza, Polizia Stradale di Milano, Polizia Stradale di Varese, Polizia Provinciale, Polizia Locale, Anas Lombardia e Protezione Civile.