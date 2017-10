Tre Valli Varesine: ha vinto Geniez in volata

Tre Valli Varesine 2017 - La corsa

Martedì 3 ottobre è il gran giorno della 97a Tre Valli Varesine, la corsa organizzata dalla S.C. Binda che partirà da Saronno per concludersi nel cuore di Varese dopo quasi 193 chilometri di corsa.

Galleria fotografica Tre Valli Varesine 2017 - Il pubblico 4 di 16

In questo articolo troverete tutti i link necessari sulle informazioni di servizio (viabilità, scuole, trasporti) e quello al liveblog di VareseNews nel quale seguire la gara ciclistica.

- STRADE CHIUSE

– SCUOLE CHIUSE

– TRASPORTO LOCALE

- I CORRIDORI: TANTE STAR IN GARA

– TUTTO SULLA TRE VALLI

La gara sarà raccontata in diretta dal nostro giornale con un liveblog attivo dai giorni precedenti. All’interno notizie, curiosità e immagini oltre alla cronaca della corsa dalla partenza all’arrivo. Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn #trevallivn su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI