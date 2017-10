Treni cancellati sulla Domodossola-Milano

trenord

La circolazione in tempo reale nella pagina appositamente predisposta da Trenord per sapere quali siano le condizioni del traffico. Di seguito la situazione sulle principali linee impiegate dai pendolari

DOMODOSSOLA-MILANO

Il treno 10404 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:49 – ARONA 07:55) e il treno corrispondente 10409 (ARONA 09:06 – MILANO PORTA GARIBALDI 10:11) oggi sono cancellati.

I viaggiatori diretti a ARONA possono prendere il treno 2142 (MILANO CENTRALE 07:29 – DOMODOSSOLA 09:07) che effettuerà tutte le fermate tra GALLARATE e ARONA.

Da Milano Porta Garibaldi primo treno diretto a GALLARATE: 23006, in partenza alle 07:02 da MILANO P.G. PASSANTE.

I clienti diretti a MILANO possono prendere il treno 2147 (DOMODOSSOLA 08:53 – MILANO CENTRALE 10:31) che effettuerà tutte le fermate tra ARONA e GALLARATE.

CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO

Il treno 25219 (CHIASSO 05:43 – RHO 07:17) oggi termina il viaggio nella stazione di MILANO CERTOSA per un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione straordinaria.

Il treno corrispondente 25225 (RHO 07:43 – CHIASSO 09:17) oggi parte dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 07:56.