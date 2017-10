Treni, un lunedì che parte coi ritardi

trenord

Inizio di settimana con qualche ritardo pe ri pendolari varesini che si muovono in treno, come riportato dal sito Trenord alla pagina “circolazione in tempo reale”.

Questa mattina, lunedì 16 ottobre, si segnala quanto segue:

LINEA MALPENSA- MILANO CENTRALE (E CADORNA)

Il treno 24912 (MILANO CENTRALE 06:55 – MALPENSA AEROPORTO T2 07:52) è partito e viaggia con 12 minuti di ritardo a causa dell’attesa del treno corrispondente.

LINEA DOMODOSSOLA-MILANO

Il treno 2142 (MILANO CENTRALE 07:29 – DOMODOSSOLA 09:07) non è ancora partito per un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

LINEA PORTO CERSIO-VARESE-GALLARATE-MILANO

Il treno 5304 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:32 – VARESE 08:26) è partito con 10 minuti di ritardo per un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.