Trenord ospita nel deposito di Milano l’Expo ferroviaria

L'open day di Trenord

Trenord ospita quest’anno a Milano l’Expo Ferroviaria 2017, il più grande evento italiano dedicato al mondo della ferrovia che si terrà dal 3 al 5 ottobre a Rho Fiera.

L’impianto Trenord di Milano Fiorenza, adiacente alla Fiera, ospiterà parte dell’esposizione dove saranno presenti rotabili di ultima generazione.

«Qui a Milano e in Lombardia stiamo vivendo uno straordinario momento di vivacità e dinamismo culturale, sociale, economico» ha detto l’amministratore delegato di Trenord Cinzia Farisè. «Siamo nel cuore di un cambiamento epocale che stiamo vivendo in diretta, verrebbe da dire “in maniera accelerata”. Non a caso anche Expo Ferroviaria ha scelto Milano» ha concluso Farisè. L’amministratore delegato interverrà al convegno di apertura della kermesse oggi, martedì 3 ottobre.

Il deposito ferroviario-officina di Trenord (è quello visibile entrando a Milano da Rho) è il più grande d’Italia con un’area di 450.000 metri quadrati e 59.300 metri quadrati di capannoni.

La presenza della fiera ferroviaria non inciderà sull’operatività dell’enorme impianto: nei giorni della manifestazione, l’impianto funzionerà regolarmente con i suoi 610 addetti attivi 24h/24 e con 30 treni sottoposti quotidianamente a manutenzione, 5 a pulizia radicale e 9 a lavaggio.