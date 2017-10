Truffa ad anziano, arrestata la “mente” del raggiro

«Sono nei guai devo pagare l’avvocato, prestami dei soldi». Lo faceva in nome dell’amicizia, solo que l’amicizia era solo una relazione d’interesse, instaurata da pochi giorni, solo per spillare soldi ad un anziano. Protagoniste due donne truffatrici e un ottantenne che aveva creduto alle richieste delle due.

V.S., 36enne pregiudicata italiana, era stata arrestata pochi giorni fa dai carabinieri, in flagranza di reato, mentre ritirava una somma di denaro. E ora in carcere è finita anche la “mente” della truffa, una 45enne pregiudicata di Besnate. I Carabinieri della Stazione di Albizzate, hanno dato esecuzione infatti all’ordinanza di carcerazione disposta dalla Tribunale di Busto Arsizio, per concorso in truffa aggravata.

L’intensa ed accurata attività investigativa dei militari della Compagnia guidata dal capitano Alessandro Brunetti ha infatti permesso di accertare inconfutabili indizi di colpevolezza a carico dell’arrestata. La 45enne, presentatasi sotto falso nome all’abitazione dell’anziano ed approfittando della sua condizione di quasi ottantenne, instaurò una finta relazione di amicizia e, nel tempo, si fece consegnare somme di denaro per spese personali fino a quando, simulando di trovarsi ingiustamente agli arresti domiciliari, per sostenere le spese processuali e quelle dell’avvocato, chiese ed ottenne che fosse consegnata – in più tranches – ad una sua conoscente (arrestata qualche giorno fa) la somma di trentamila euro, con la promessa che gli sarebbe stata restituita dal Tribunale. Per rassicurare l’anziano signore di tanto in tanto una telefonata di un fantomatico avvocato confermava la bizzarra procedura.

Si chiude così, grazie ai Carabinieri, il cerchio intorno alla sventurata vicenda personale del raggirato. L’arrestata di oggi, anch’essa con precedenti penali, è stata immediatamente condotta in carcere a Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.