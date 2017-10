Truffa i clienti per 1,2 milioni di euro, sub-agente assicurativo denunciato

incidenti varie

Sono state le denunce sporte da alcune vittime a far partire l’indagine dei finanzieri della Compagnia di Saronno che ha portato alla luce una truffa assicurativa per 1,2 milioni di euro, architettata da un infedele sub-agente di una nota compagnia.

Il meccanismo truffaldino era molto semplice e consisteva nel confezionare polizze assicurative fasulle, predisposte al solo fine di intascare e appropriarsi dei relativi premi assicurativi, con la spiacevole conseguenza per gli ignari clienti, vittime della fiducia accordata all’assicuratore, convinti di avere in mano una polizza pagata ma, di fatto, privi di ogni forma di copertura assicurativa. Secondo quanto emerso finora sarebbero stati una quindicina le persone vittime del raggiro.

Vagliando la documentazione relativa all’operato del sud-agente, raccolta con diverse perquisizioni, le fiamme gialle hanno identificato la maggior parte dei clienti truffati e hanno quantificato il consistente giro d’affari illecitamente conseguito. Un altro contributo è arrivato agli accertamenti bancari che, sempre autorizzati dall’autorità giudiziaria, hanno permesso di accertare come la truffa fosse in atto da anni, almeno dal 2012.

L’operato delle fiamme gialle ha consentito di restituire ai malcapitati una minima parte del denaro sottratto anche se la maggior parte è stata spesa dal sub-agente. Per lui è arrivata, nelle ultime ore, una denuncia per truffa aggravata e continuata. Ma non solo: dovrà definire anche la propria posizione nei confronti dell’erario. Tutte le somme di denaro sottratte e non restituite agli ignari clienti, quantificate in oltre 550.000 euro, negli anni dal 2012 al 2015, costituiscono proventi illeciti realizzati senza il pagamento delle imposte, assoggettabili ad imposizione in quanto provento di reato. Ora della vicenda si occuperà l’Agenzia delle entrate.

La Guardia di Finanza non rilascia nè il paese di origine nè le generalità della persona deunciata.