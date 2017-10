Turno infrasettimale in Piemonte per Caronnese e Varesina

Varese - Caronnese

Torna subito in campo il Girone A di Serie D, impegnato nel turno infrasettimanale di mercoledì 1 novembre. Tutte in campo alle ore 14.30 le sfide, con Caronnese e Varesina impegnate in complicate trasferte in Piemonte.

BORGOSESIA – CARONNESE

Dopo aver perso il primo posto in classifica, la Caronnese prova a mettere pressione sulla capolista Gozzano, ma a Borgosesia non sarà una passeggiata per la squadra di mister Aldo Monza. I granata sono attualmente in zona playoff con 21 punti, appaiati al Como e non hanno nessuna intenzione di perdere punti. Corno e compagni invece devono tornare alla vittoria per continuare a puntare al primo posto.

CASALE – VARESINA

Dopo la sconfitta interna contro l’Inveruno la Varesina è motivata a riprendere a fare punti per migliorare la propria classifica. A Casale però le fenici dovranno stare attente alla voglia del Casale di fare punti per allontanarsi dai bassifondi della graduatoria. I piemontesi non trovano la vittoria dalla sesta giornata, dalla vittoria interna 1-0 sull’Inveruno. Nell’ultimo turno i nerostellati sono stati sconfitti 2-1 in casa del Como.