Milano omaggia il grande artista Caravaggio con la mostra “Dentro Caravaggio Milano 2017”, cominciata a Palazzo Reale venerdì 29 settembre con venti dei suoi capolavori riuniti per la prima volta tutti insieme e che durerà fino a gennaio 2018..

Si tratta di un’occasione unica perché il valore delle opere è davvero inestimabile e per la prima volta saranno riunite tutti insieme (di solito si trovano nei maggiori musei italiani e da altrettanto importanti musei esteri). Inoltre, sempre per la prima volta, le tele di Caravaggio saranno affiancate dalle rispettive immagini radiografiche che consentiranno al pubblico di seguire e scoprire, attraverso un uso innovativo degli apparati multimediali, il percorso dell’artista dal suo pensiero iniziale fino alla realizzazione finale dell’opera.

La mostra è ospitata presso palazzo Reale Milano, che si trova proprio di fianco a piazza del Duomo dal 29 settembre 2017 al 28 gennaio 2018.

Dentro Caravaggio: opere a Milano

La mostra è un’occasione irripetibile per trovare tutte nello stesso posto 20 straordinarie opere del maestro.

Tra i musei e le collezioni italiane che partecipano alla mostra ci sono la Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti e Fondazione Longhi, Firenze; Galleria Doria Pamphilj, Musei Capitolini, Galleria Nazionale d’Arte Antica-Palazzo Corsini, Galleria Nazionale d’Arte Antica-Palazzo Barberini, Roma; Museo Civico, Cremona; Banca Popolare di Vicenza; Museo e Real Bosco di Capodimonte e Gallerie d’Italia Palazzo Zevallos, Napoli.

Tra i prestiti più prestigiosi dall’estero: Sacra famiglia con San Giovannino (1604-1605) dal Metropolitan Museum of Art, New York; Salomé con la testa del Battista (1607 o 1610) dalla National Gallery, Londra; San Francesco in estasi (c.1597) dal Wadsworth Atheneum of Art di Hartford; Marta e Maddalena (1598) dal Detroit Institute of Arts; San Giovanni Battista (c.1603) dal Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City; San Girolamo (1605-1606) dal Museo Montserrat, Barcellona.

Saranno presenti in mostra anche alcuni selezionati documenti, provenienti dall’Archivio di Stato di Roma e di Siena relativi alla vicenda umana e artistica di Caravaggio, che hanno cambiato profondamente la cronologia dei primi anni romani e creato misteriosi vuoti nella sua attività.

Un consiglio: andate a vedere la mostra “Dentro Caravaggio” a Palazzo Reale. 20 opere imperdibili. #caravaggio #milano #amomilano Un post condiviso da Giuseppe Sala (@beppesala) in data: 27 Set 2017 alle ore 12:08 PDT

Mostra Caravaggio orari

Lun: 08:30 – 14:30 (riservato scuole)

Lun: 14:30 – 22:30

Mar: 09:30 – 20:00

Mer: 09:30 – 20:00

Gio: 09:30 – 22:30

Ven: 09:30 – 22:30

Sab: 09:30 – 22:30

Dom: 09:30 – 20:00

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Chiusura anticipata alle 20.00 nei giorni 29 settembre, 16 e il 23 ottobre.

Mostra Caravaggio Milano prenotazioni e biglietti

Ecco i prezzi dei biglietti:

Intero € 13

Ridotto € 11 studenti, gruppi, over 65, disabili e convenzioni

Ridotto speciale € 6 scuole, gruppi organizzati da Touring e FAI, giornalisti con tesserino ODG con bollino dell’anno in corso e altre convenzioni

Famiglie adulto € 11, ragazzi € 6 (per 1 o 2 adulti + ragazzi da 6 a 14 anni) (*audioguida inclusa)

Per la prenotazione dei biglietti e acquisto biglietti online bisogna rivolgersi a Vivaticket Caravaggio.

Chi organizza la mostra “Dentro Caravaggio”

La mostra è promossa e prodotta da Comune di Milano–Cultura, Palazzo Reale e MondoMostre Skira, in collaborazione con il MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il Gruppo Bracco è Partner dell’esposizione per le nuove indagini diagnostiche. L’allestimento sarà progettato da Studio Cerri & Associati. La mostra è curata da Rossella Vodret, coadiuvata da un prestigioso comitato scientifico presieduto da Keith Christiansen e vuole raccontare da una prospettiva nuova gli anni della straordinaria produzione artistica di Caravaggio, attraverso due fondamentali chiavi di lettura: le indagini diagnostiche e le nuove ricerche documentarie che hanno portato a una rivisitazione della cronologia delle opere giovanili, grazie appunto sia alle nuove date emerse dai documenti, sia ai risultati delle analisi scientifiche, da diversi anni la nuova frontiera della ricerca per la storia dell’arte come per il restauro.