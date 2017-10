Tutti a teatro con “Bim Bum Bam”

Teatro Zattera, la rassegna "Impronte" (inserita in galleria)

“Bim Bum Bam” apre il ripario. Domenica 15 ottobre torna la rassegna per bambini organizzata dal Teatro Zattera e dall’amministrazione comunale. Sei appuntamenti, da ottobre fino a marzo, ad ingresso libero.

Gli eventi sono come sempre all’Auditorium di Maccagno, dove i più piccoli e le loro famiglie potranno trovare sei spettacoli con burattini, clown e storie tutte da vivere. «E’ un appuntamento ormai molto atteso in paese - spiega Fabio Passera, sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca -. Siamo partiti con poco pubblico ma nel giro di qualche spettacolo e la sala era sempre “sold out”. Auspichiamo che la rassegna cresca sempre di più, magari intercettando anche il pubblico della vicina Svizzera. Sono appuntamenti importanti, che permettono alle nuove generazioni di avvicinarsi al teatro ed è un momento di incontro e condivisione».

Gli spettacoli avranno inizio con la storia compagnia di burattini di Walter Broggini di Albizzate e la storia “Pirù, demoni e denari” e andrà avanti con spettacoli portati in scena da altre realtà del territorio, come la Compagnia Roggero di Angera o il Teatro Zattera di Varese, ma anche con realtà di tutta Italia.

Tornano infatti la compagnia Il Draghetto dall’Aquila, il teatrino dell’Est, la Bottega Teatrale. «Ci piace l’idea di far conoscere le nostre realtà ma non solo – continua Martin Stigol, direttore artistico -. La rassegna è pensata per il pubblico dei più piccoli e per le loro famiglie, è importante che fin da piccoli nasca in loro l’abitudine di andare a teatro. Sono il pubblico del futuro».

Gli appuntamenti:

Domenica 15 ottobre, Pirù, Demoni e Denari

Compagnia Walter Broggini

Domenica 19 tottobre, Il Pifferaio di Hamelin

Compagnia Il Draghetto

Domenica 10 gennaio, Il principe Ranocchio

Compagnia Roggero

Sabato 6 gennaio, Le avventure del Dr. Kronica

Compagnia Teatrino dell’Est

Domenica 4 febbraio, La rivolta dei fantasmi

Compagnia Bottega Teatrale

Domenica 4 marzo, Vola Pinocchio

Compagnia Progetto Zattera

Tutte le informazioni e la descrizione degli spettacoli, clicca qui