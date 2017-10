Tutti gli incontri sul datajournalism al festival Glocalnews

Image of businessman with suitcase. Promotion concept

Anche l’edizione 2017 del festival Glocalnews sarà caratterizzata da una sezione tutta dedicata al datajournalism. All’appuntamento di novembre parteciperanno numerosi giornalisti che coi dati lavorano e fanno informazione quotidianamente. Nello specifico saranno tre gli incontri dedicati e spalmati sui tre giorni del festival.

GUARDA TUTTI GLI INCONTRI SUL DATAJOURNALISM

Il primo appuntamento, proprio in apertura del festival, sarà incentrato su una realtà istituzionale, nello specifico Regione Lombardia con Lombardia Informatica, che da tempo ormai promuove una piattaforma open data per rendere disponibili i dati della pubblica amministrazione.

Proprio su questo verrà fatto il punto nell’incontro “Cinque anni di open data in Lombardia” che si svolgerà giovedì 16 novembre presso la sala di Varese Vive in via Lonati. Interverranno Andrea Nelson Mauro, Dataninja, e Daniele Crespi, Digital Innovation manager di Lombardia Informatica Spa.

Il giorno successivo, venerdì 17 novembre, al teatrino santuccio di via Sacco ci sarà invece: “Progetti data driven: come fare attività giornalistica e formazione partendo dai dati”. A condovodere le proprie esperienze saranno Anna Ghezzi, La Provincia Pavese; Fabio Disconzi, Innovatore digitale; Marco Sangalli, di Socialbeat; Isaia Invernizzi, da L’eco di Bergamo; Giuseppe Ragusa, di Ricostruzione trasparente e Andrea Nelson Mauro, Dataninja.

Conclude la parentesi Datajournalist di Glocalnews l’incontro di sabato mattina 18 novembre presso la Camera di Commercio. L’appuntamento è con il panel “Strumenti per il data journalism – workshop Tableau” dove interverranno Filippo Mastroianni, Infodata Sole24Ore e Tableau Ambassador; Riccardo Saporiti, Infodata Sole24Ore; Andrea Nelson Mauro, Dataninja e Tomaso Bassani, Varesenews.