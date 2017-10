“Tutti i giorni i miei figli rischiano la vita per andare a scuola”

busto arsizio varie

Luca Brambilla, fagnanese con figli che frequentano le scuole elementari Rodari di via Corridoni, ha filmato il percorso a rischio investimento che devono fare alcuni bambini per raggiungere la scuola, tutti i giorni. Il filmato è stato postato sul gruppo “Anche i fagnanesi nel loro piccolo si incazzano!” e in molti hanno concordato sul fatto che l’ingresso della scuola non è sicuro.

Oltre al traffico mattutino per raggiungere i posti di lavoro c’è anche quello dei mezzi pesanti e quello dei genitori che accompagnano i figli con l’auto fino all’ingresso, pochi secondi per farli scendere che – moltiplicati per decine di bambini – significa creare una coda che danneggia anche chi va a piedi.

«Era così già 14 anni fa» – spiega una mamma che ora ha un figlio che va all’università. «Nessuno in Comune fa niente?» – aggiunge un altro genitore ma il commento di Luca è quello che descrive meglio la situazione: «La verità è che ognuno di noi, io, tu, chi legge e commenta, chi neanche ha facebook, ognuno ha i propri problemi. Sarebbe bello spendersi un po’ l’uno per l’altro per risolverli o ridimensionarli. Invece quello che capita più spesso è che per risolvere i propri problemi le persone non esitano a complicare la vita degli altri, se non addirittura a schiacciare gli altri. Lo fa chi parcheggia male “tanto lui è più comodo”, lo fa chi va a zigzag in autostrada “perché lui è in ritardo” gli altri chissenefrega, lo fa chi evade le tasse “tanto i soldi li mettono gli altri”».