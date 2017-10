Tutti in campo per il “Baskin”

Si chiama Baskin e ha già conquistato gli animi dei ragazzi del Liceo Sportivo allo Stein di Gavirate.

L’interessante incontro per gli studenti della terza classe con gli atleti dell’Associazione Sportiva “Millepiedi” ha dato i risultati attesi, coi giovani sportivi interessati e divertiti per la nuova avventura.

Stiamo parlando del “Baskin”, ovvero basket integrato con ragazzi normodotati e disabili che giocano insieme con regole ricche di dinamicità ed imprevedibilità.

Il tutto nato dall’intraprendenza di Roberto Bof , ideatore dell’iniziativa e grazie all’impegno del responsabile tecnico, Marco Palladini,

IL BASKIN

ASD MILLEPIEDI

Il Millepiedi ASD Associazione Sportiva Dilettantistica

Per persone con “disabilità intellettiva e relazionale” e “normodotati” insieme

Chi fa parte e chi può far parte de Il Millepiedi ASD?

Persone con “disabilità intellettiva e relazionale” e persone “normodotate”, che vogliono mettersi in gioco in sport di squadra, o in attività culturali, creative e ricreative, dove l’integrazione, la condivisione e il rispetto dell’altro vanno di pari passo

Educatori e volontari, visti non più solo come istruttori sportivi o accompagnatori, ma come “alleducatori” cioè persone che educano attraverso lo sport o persone sportive che attraverso lo sport educano se stessi e gli altri;

Professionisti dell’educazione o con altre specialità sportive.

Scopi e finalità:

- offrire un luogo accogliente, dove apprendere una disciplina ludico-sportiva, confrontandosi con se stessi e con gli altri e migliorare e/o mantenere le proprie abilità motorie;

- offrire un’occasione di praticare sport, all’interno di un clima che metta al primo posto il divertimento e l’aspetto ludico e non l’agonismo “sfrenato”;

far vivere un’esperienza di gruppo, dove gli educatori e volontari hanno un ruolo importante di condivisione, attraverso il loro coinvolgimento diretto nel gioco e nello sport di squadra con tutti gli altri partecipanti.