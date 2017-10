Tutti invitati alla castagnata del canile

Foto varie

Tutti invitati domenica 22 ottobre, dalle 14 alle 17.30 per la grande “Castagnata a 4 zampe”.

Dopo mesi di duro lavoro dei volontari, coadiuvati dai tecnici del Comune di Varese e da Volontari di altre realtà (come Timberland, Legambiente) è finalmente pronto il nuovo ingresso pedonale del Canile.

Quale modo migliore per inaugurare la nuova area, pensata per rendere più piacevole la visita al Canile sia ai cittadini, sia ai cani ospiti, di un’ottima merenda in compagnia, con tantissime castagne, cioccolata, the e altro ancora?

Graditissimo ospite, cui toccherà il rituale taglio del nastro, il celebre cantante e conduttore radiofonico Memo Remigi, testimonial di quest’anno della Lega Nazionale per la Difesa del Cane contro l’abbandono di animali domestici.

«Vogliamo con questa iniziativa attrarre anche tutte quelle persone che hanno un’opinione del Canile come di un luogo triste, cupo, chi insomma non se l’è mai sentita di venire in Canile – fanno sapere gli organizzatori – . Il nostro lavoro quotidiano punta a trovare sempre più belle famiglie per i cani ospiti, facendo in modo che la loro permanenza in Canile sia solo transitoria e che, quando ne escono, abbiano una possibilità migliore di quella che è stata data loro prima.

Per questo non vogliamo sentir parlare di “Festa del Canile”, perché finché ci saranno cani nelle gabbie non ci può essere nulla da festeggiare».

Durante il pomeriggio sarà possibile seguire la visita guidata alla struttura con gli educatori che illustreranno nel dettaglio l’attività quotidiana