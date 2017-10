“Tutti invitati” per il pomeriggio con Valerio Massimo Manfredi

Domenica 15 ottobre alle ore 17.00 al Teatro Sociale di Luino verrà conferito il Premio Chiara alla Carriera a Valerio Massimo Manfredi.

«Siete tutti benvenuti ad un evento culturale di grande prestigio e di consolidata tradizione, che celebra Piero Chiara e conferisce ulteriore prestigio alla sua Città», commenta il Sindaco Andrea Pellicini.

Il Premio è conferito con la seguente motivazione:

Appassionato studioso e ricercatore del mondo antico ne ha saputo ricostruire in maniera affascinante geografie, eventi e personaggi nei suoi romanzi e nei suoi racconti. A una precisa rappresentazione storica ha da sempre unito un incredibile talento narrativo capace di dare forma epica e poetica alle fonti storiche. I miti greci e latini, le vicende sociali e politiche di città come Roma, Sparta e Atene, le biografie di personaggi come Alessandro Magno hanno permesso a Manfredi di costruire saghe in cui è difficile distinguere la fantasia dalla realtà.

Hanno ricevuto il Premio Chiara alla Carriera Giuseppe Pontiggia, Giovanni Pozzi, Claudio Magris, Luigi Meneghello, Giorgio Orelli, Raffaele La Capria, Mario Rigoni Stern, Alberto Arbasino, Luigi Malerba, Dante Isella, Carlo Fruttero, Andrea Camilleri, Franca Valeri, Paolo Villaggio, Ermanno Olmi, Luis Sepùlveda, Daniel

Pennac, e l’anno scorso Lina Wertmüller.

Valerio Massimo Manfredi, Modena, 1943. Scrittore di narrativa e saggistica, giornalista, autore e conduttore televisivo, autore di sceneggiature cinematografiche e televisive, archeologo specializzato in topografia antica. Ha insegnato in prestigiosi atenei, in Italia e all’estero, e condotto spedizioni e scavi in vari siti del Mediterraneo, pubblicando in sede accademica numerosi articoli e saggi. Come autore di narrativa, ha pubblicato con l’editore Mondadori ventitrè tra romanzi e raccolte di racconti: Palladion, Lo scudo di Talos, L’Oracolo, Le Paludi di

Hesperia, La Torre della Solitudine, Il faraone delle sabbie (Premio librai città di Padova), la trilogia Alexandros, pubblicata in 39 lingue in tutto il mondo, Chimaira, L’ultima legione, da cui è tratto il film prodotto da Dino De Laurentiis, L’Impero dei draghi, Il Tiranno (Premio Corrado Alvaro e Premio Vittorini), e L’armata perduta.