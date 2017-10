Foto varie

DOVE E QUANDO SI SVOLGE TISANA

Dal 24 al 26 novembre al centro espositivo e congressuale di MalpensaFiere, torna Tisana la fiera del benessere che da 20 anni è il punto di riferimento per tutti i migliori operatori del settore. Orari: venerdì 24 novembre (14 -22), sabato 25 novembre (10 – 22), domenica 26 novembre (10 -20).

PREZZO DEL BIGLIETTO

Il prezzo di ingresso a Tisana 2017 e di 10 euro ma se si scarica il biglietto on line si ha lo sconto del 50%

LE AREE TEMATICHE

Il percorso espositivo è ispirato a 9 aree tematiche: alimentazione sana, armonia, sport in salute, casa e ambiente, medicina e cosmesi naturale, scienze di confine, luoghi del benessere, bimbi sani, vivere etico. Tisana è un’opportunità molto importante per tutte le attività ed operatori che, grazie alle straordinarie competenze e la grande passione, riescono a proporre soluzioni innovative e tecniche millenarie per migliorare il nostro stato di salute e farci vivere una vita attiva e stimolante.

UN RICCO PROGRAMMA DI CONFERENZE

Tisana propone molte conferenze, con relatori di spicco, tanti appuntamenti gratuiti su varie tematiche (qui il programma completo ). E non c’è solo la “teoria”… il palinsesto di Experience offre l’occasione di svolgere pratiche in gruppo che stimolano corpo e spirito. Per arricchire ulteriormente l’evento, l’organizzazione di Tisana ha previsto diverse attività speciali che si svolgeranno durante i tre giorni della Fiera. Il primo fra questi è “Campane Tibetane per la Pace”, dedicato a tutti gli operatori e curiosi che apprezzano questo strumento ormai entrato anche in sperimentazioni scientifiche in ambito ospedaliero.

ANIMA MUNDI

Una seconda iniziativa speciale è Anima Mundi, mostra mercato d’Arte moderna e contemporanea, un invito a riscoprire la funzione originaria dell’Arte: etica, spirituale, rivolta al benessere fisico e animico degli esseri umani. A Tisana si vive anche il grande Cinema con la proiezione del coinvolgente documentario Food ReLOVution di Thomas Torelli che terrà anche una Conferenza.

AREA KIDS

Tisana dedica grande attenzione alle famiglie e all’infanzia: l’Area Kids proporrà giochi creativi, educativi e stimolanti per tutte le età. Naturalmente sarà disponibile un servizio Ristorante e Bar con un menù salutistico e pieno di gusto che non può che fare bene.

Tutte le informazioni su Tisana MalpensaFiere sono disponibili sul sito www.tisana.com