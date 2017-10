Tv e Youtube, gli idoli dei ragazzi fanno tappa a Duemilalibri

Gallarate

La nuova frontiera sono gli Youtuber, ragazzi capaci di raccogliere (anche in Italia) migliaia di fan che aspettano i loro video online. Volti sconosciuti – per lo più – al mondo degli adulti, fuori dai palinsesti televisivi – almeno fino a un certo punto – ma diventati in alcuni casi veri idoli.

Il fenomeno degli youtuber sabato fa tappa anche a Duemilalibri, nel weekend finale della rassegna del libro e degli autori. Un weekend che “parla” in particolare a giovani e adolescenti, visto che domenica invece sarà presente a Gallarate anche Leonardo Cecchi, volto notissimo a bambini e ragazzi grazie alla trasmissione Alex&co.

Il mondo degli youtuber invece sarà raccontato da Paolo Crespi, autore con Mark Perna del libro “Professione YouTuber”. Un volume ‘operativo’ che spiega da dove partire – che si sia giovani o più agè – per creare il proprio canale youtube, come farlo crescere e divenire marchio di successo. Una “lezione” che passa anche dalle storie di youtuber di successo come i The Jackal, The Show (tra gli autori di video che hanno poi fatto il salto in tv), Clio MakeUp. Appuntamento alle 11 di sabato 21 ottobre a Palazzo Borghi, via Verdi 2.

Domenica invece Leonardo Cecchi sarà al Teatro Condominio, alle 15, per presentare la sua autobiografia “Un respiro lungo e via”.