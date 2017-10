Ubriachi e esagitati al pronto soccorso, arrivano i carabinieri

pronto soccorso saronno

Notte brava per due 23enni tunisini che, dopo aver alzato decisamente troppo il gomito, non si sono accontentati di rubare due motorini uno a Lainate e uno a Saronno ma hanno anche seminato scompiglio al pronto soccorso cittadino.

E’ successo nella notte tra domenica e lunedì. Tutto è iniziato con i due tunisini che sono arrivati al pronto soccorso dell’ospedale di piazzale Borrella. I due stranieri, entrambi 23enni irregolari, visibilmente ubriachi, si sono dimostrati subito dei pazienti difficili.

Hanno danneggiato la porta della radiologia tanto che il personale ha chiesto l’intervento della guardia giurata.

Il vigilantes da solo non riusciva a trattenere i sue esagitati e così è arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri della compagnia cittadina. I due sono stati denunciati per la ricettazione dei due motorini (restituiti in seguito ai legittimi proprietari) e soprattutto per il caos creato al pronto soccorso.