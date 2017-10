Ultimo appuntamento con la stagione cameristica

busto arsizio varie

Volge al termine la seconda edizione della Stagione Cameristica organizzata dall’Associazione Culturale Musikademia, con il patrocinio della Città di Busto Arsizio e con il sostegno degli sponsor Studio Vabri – Dottori Commercialisti, Bianchi Stefano Assicurazioni e Studio Spreafico – Dottori Commercialisti Associati.

Anche quest’anno la Stagione Cameristica ha registrato una forte partecipazione del pubblico bustocco, che ha notevolmente apprezzato e gustato le serate musicali nell’affascinante cornice della Sala del Camino di Villa Calcaterra ove si sono susseguiti artisti di un certo calibro e nomi noti a livello internazionale, quali il baritono Davide Rocca, le pianiste del Duo Maclé, il duo chitarristico Marco e Stefano Bonfanti.

Il quinto e ultimo appuntamento, previsto per venerdì 27 ottobre alle ore 21.00 a Villa Calcaterra (via Magenta 70), in perfetto accordo con l’aggettivo cameristico che contraddistingue tutta la stagione, sarà eseguito da un ensemble di archi (Anna Satta e Gaia Ghidini al violino, Carmen Alegre Hernandez alla viola, Christine Cullen al violoncello) con clavicembalo (Gian Luca Rovelli).

Il titolo della serata evoca un viaggio simbolico tra le capitali musicali del primo Settecento, con una speciale attenzione alla grande scuola musicale tedesca e italiana. Vedremo la seducente Venezia di Antonio Vivaldi e la forse meno nota Eisenach, piccola cittadina della Turingia, che diede la luce a Johann Sebastian Bach ed ebbe al servizio della sua corte musicale Georg Philipp Telemann. Un itinerario eterogeneo che riflette un periodo storico all’apice del suo splendore artistico e culturale.

L’appuntamento, come tutti gli altri della stagione, è a ingresso libero.