Outfit: Promod

Il rosso è il colore di tendenza per l’autunno 2017 e se andare a fare shopping, troverete maglioni, scarpe, vestiti e cappotti di questo colore, presentati dalla maggior parte dei brand.

Galleria fotografica Un Autunno in rosso - Fashion Pills by Sabina 4 di 6

Durante la stagione fredda la moda si accende di passione e il rosso diventa il colore perfetto da indossare e stando a indiscrezioni, resterà al top anche per tutto l’anno 2018, permettendovi di reinterpretare i capi utilizzati adesso, anche l’anno prossimo.

Bordeaux, scarlatto, carminio, ciliegia, aranciato o rosato, una vasta gamma di sfumature, immancabile nel guardaroba di tutti, come anticipato da Dolce&Gabbana, Fendi, Giorgio Armani e Max Mara.

E allora cappotti, bomber, vestiti, borse, scarpe, tutto rosso, per dare grinta al vostro look e agigungere un tocco di colore che non potrà non spiccare nei tenui colori autunnali.

Per le più coraggiose suggerisco un look total red, per incendiare di passione ogni vostro passaggio.

Lasciatevi infiammare dai rossi del Centro Lugano Sud.

Buon shopping

Sabina