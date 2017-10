Un boccale in premio per il trofeo “Le città di Cassano”

Unni - Rosafanti per il trofeo \"Le città di Cassano\"

Il derby del campionato di Serie C2 di rugby, giocato domenica 15 ottobre fra Unni e Rosafanti ha messo in palio, per la quinta volta, il trofeo “Le città di Cassano” che da questa edizione non avrà più cadenza annuale, ma verrà conteso ogni qualvolta le due compagini si affronteranno.

Le due società hanno infatti sede, rispettivamente, a Cassano Valcuvia (gli Unni) e a Cassano Magnago (i Rosafanti) e da qualche tempo si contendono un trofeo molto particolare: un grande boccale decorato che, di volta in volta, rallegra il cosiddetto “terzo tempo”, un momento tipico del rugby nel quale i giocatori siedono a tavola dopo ogni partita per condividere cibo e bevande in compagnia.

Il trofeo è finora sempre andato ai valcuviani, squadra che vanta una militanza più lunga sui campi della palla ovale rispetto ai Rosafanti, i quali sono al secondo anno in un campionato federale. Vedremo al ritorno chi sarà a sollevare l’ambito boccale e soprattutto a scolare il suo goloso contenuto.

LA PARTITA

Sul campo si è visto un Valcuvia voglioso di ottenere il primo successo stagionale. Gli Unni al 6′ si sono portati in vantaggio 7-0 con la meta di Alessio Padula, trasformata da Alberto Rossi. Buona la reazione dei Rosafanti che al 13′ sono pervenuti al pareggio grazie alla meta di Filippo Brusa e alla trasformazione di Antonello Interdonato. Dopo appena due minuti, il Valcuvia è tornato a condurre con la meta di Matheus Pierobom trasformata da Rossi. La terza maracatura valcuviana è giunta al 21′ con Fabio Biondolillo (altra trasformazione per Rossi), ma al 25′ la squadra ospite ha accorciato con la meta di Davide Spagnuolo. Prima dell’intervallo, Padula ha colpito ancora, Rossi ha trasformato e così la prima frazione si è chiusa sul 28-12 in favore degli Unni.

Nella ripresa i valcuviani hanno marcato altre tre mete, una a testa per Biondolillo e Padula, giunti rispettivamente alla loro doppietta e tripletta personale, e una di punizione giunta nei minuti finali. Al termine della gara quindi il punteggio è stato di 49-12 per gli Unni che hanno fatto anche esordire il seconda linea Mattia Antonuzzo.

Unni: Gabriele, Biondolillo, Battaglieri, Pierobom, Frattini (Rizzo), Vetralla, Padula, A. Rossi (c.), D. Agostini, Tettamanzi (Rizzo), Magistrali, Antonuzzo, Di Muro (D’Angelo), Alberici, Renzi. All.: Fiorino.

Rosafanti: Tenconi, Cutrupi, Riganti, Brusa, Uggenti, Interdonato, A. Arleo, Banfi (c.), De Bernardi, Spagnuolo, Macchia, Milizia, F. Arleo, Di Gaetano, Serra All.: Colombo.

Arbitro: De Bernardi.

SERIE C2 (3a giornata)

Risultati: Gattico – Tradate 14-39; Como – Settimo M. 29-12; Voghera – Verbania 0-84; Valcuvia – Rosafanti 49-12; Malpensa – Saints 111-0. Riposo: Diavoli Rossi.

Classifica: Verbania, Como 15; MALPENSA*, Settimo M. 10; TRADATE*, Saints, Gattico 5; VALCUVIA, Voghera 1; ROSAFANTI, DIAVOLI ROSSI* 0.

Note. * = una partita in meno. Valcuvia e Voghera -4.