Un braccialetto che fa bene ai monumenti di Busto

busto arsizio varie

Nel pomeriggio di sabato 28 ottobre nei locali della Gioielleria 999 di Busto Arsizio in via Fratelli d’Italia si terrà la presentazione di un nuovo esclusivo bracciale dedicato alla Città di Busto Arsizio.

Il gioiello è composto da charms in argento che riproducono alcuni dei monumenti e dei luoghi simbolo della Città (museo del tessile, santuario di santa Maria, tempio civico, casa del Novecento, statua di Dell’Acqua).

Non manca, a caratterizzare ancor di più l’iniziativa, un ciondolo con l’hastag #ilbellodivivereabusto con cui da qualche mese l’amministrazione etichetta tutte quelle attività che rappresentano validi motivi per i quali è bello vivere a Busto.

L’hastag non compare più solo sui social, ma è anche un marchio registrato a disposizione dei privati che vorranno utilizzarlo, nel rispetto delle regole approvate, per connotare prodotti o gadget che possano contribuire alla promozione della Città e delle attività produttive cittadine.

In occasione della presentazione, saranno presenti il sindaco Emanuele Antonelli e la giunta comunale, in particolare l’assessore al marketing territoriale Paola Magugliani che per prima ha creduto in questa iniziativa che ha anche una grande utilità pubblica: il 15% dell’intero ricavato contribuirà all’iniziativa “ART BONUS” per il recupero del patrimonio culturale cittadino.

A tenere a battesimo la novità, ci sarà anche un importante testimonial, il primatista mondiale di immersioni in apnea Gianluca Genoni.