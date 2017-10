Un Cd di Cuorieroi per far sorridere i bambini in ospedale

Piazza Monte Grappa domenica 1 ottobre Varese

Cuorieroiperbambinieroi onlus lancia un grande progetto di raccolta fondi per sostenere i bambini costretti a stare in ospedale o in istituto.

Il gruppo di volontari capitanato da Antonino Galici , ideatore e fondatore di Cuorieoi, ha realizzato un cd intitolato “Uncdperlavita“, che verrà venduto durante eventi ed iniziative benefiche per sostenere i progetti della onlus, ma che può essere acquistato anche online.

Il Cd è stato suonato, registrato, arrangiato e mixato da Francesco Sottili (autore e compositore, da oltre 30 anni sulla scena musicale) con la direzione artistica di Maria Rosaria Della Martora, presso il FastonStudio di Varese, che hanno donato la loro opera ed ogni provento al progetto.

I brani sono stati composti e scritti da Francesco “Cesco” Ferrari e dallo stesso Francesco Sottili, che si sono prestati nell’interpretazione di alcuni di essi insieme a Maria Rosaria Della Martora, Andrea Granakova, Martina e Lele Quartiani ed Eleonora Tucci.

Nove inediti, tra cui la sigla ufficiale dei Cuorieroi: Un cuore con le ali, L’Araba Fenice, Un mondo diverso , La movida, Ninna nanna degli angeli, Buona vita, Come se fosse Natale e per finire The best inside che sarà una bonus track, cantata e tradotta in inglese da Emy Persiani (nota professionista internazionale), scritta da Francesco Sottili e donata allo scomparso Chris Cornell (Audioslave) alla nascita della sua seconda bambina e mai pubblicata.

«Tutti i brani – spiega Antonino Galici – portano ad una riflessione e la loro condivisione e divulgazione potrà aiutare gli adulti a perseguire, in maniera ostinata, la creazione di un mondo diverso e migliore per tutti».

Cuorieroiperbambinieroi è un’associazione di volontari che hanno scelto di donare parte del proprio tempo ai bambini malati. Travestiti da supereroi e personaggi delle fiabe più famose portano sorrisi ed allegria in particolare presso le pediatrie oncologiche.

I Cuorieroi sono anche costantemente impegnati nel recuperare fondi da destinare ai bambini ammalati e alle loro famiglie. Fino ad oggi hanno raccolto e donato ad associazioni, ma anche direttamente a nuclei familiari, più di 20.000 euro.

« Abbiamo pensato al progetto “Uncdperlavita” proprio perché volevamo essere ancora più determinati ed incisivi nel donare e nell’aiutare la ricerca». Come beneficiari dei proventi ricavati da questa operazione, sono stati individuati la Fondazione Giacomo Ascoli, Adiuvare Onlus e l’ Associazione Onlus Nida (Nazionale italiana dell’amicizia) anch’essa impegnata in grandissimi progetti di cui i Cuorieroi sono i referenti associati per la Lombardia.

E’ possibile ascoltare le demo dei brani cliccando qui.

Chi fosse interessato all’acquisto del Cd o vuole sostenere il progetto con una donazione può farlo sul sito Produzioni dal basso, la piattaforma di crowdfunding utilizzata da Cuorieroi.