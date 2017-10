Un corso motivazionale per festeggiare il compleanno di Varese Coaching

pesce che salta fuori dall'acqua

L’hotel Capolago di Varese è stato scelto come luogo per festeggiare il primo compleanno dell’associazione Nati per Vincere/Varese Coaching.

E per festeggiare è stato scelto un corso motivazionale: per chi vuol sapere come comunicare più efficacemente con te stesso e gli altri e ridurre i fraintendimenti, imparare a gestire al meglio il proprio stato d’animo e mantenere la lucidità proprio quando serve, conoscere i segreti e le strategie per ottenere ciò che si vuole nella tua vita privata e lavorativa il 26 Ottobre 2017 è la data da segnarsi sul calendari.

Tutte quelle persone alla ricerca di forte motivazioni per migliorare la propria condizione personale hanno un’occasione speciale per seguire gratuitamente il corso, tenuto da Massimo Pinton: un corso che si rivolge un po’ a tutti, da liberi professionisti e imprenditori, a dipendenti e persone vogliose di accrescere le proprie potenzialità.

Il workshop si svolgerà il 26 ottobre 2017 dalle 21.00, alle 22.45, è gratuito ma è necessaria prenotazione su Facebook: https://www.facebook.com/ coachingvarese/