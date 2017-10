Un futuro nel mondo digitale: iscrizioni prorogate per i corsi di alta formazione

seconda presentazione

Il mondo del lavoro chiede “competenze digitali”. Ministero dell’Istruzione e dell’Economia sono concordi nel definire prioritarie, nella preparazione degli attuali e futuri lavoratori, le abilità legate al mondo di internet.

L’interesse crescente per l’offerta formativa post diploma della Fondazione Its InCom ha indotto a prorogare i termini per l’iscrizione a uno dei 4 percorsi ( tre biennali e uno annuale) in partenza a fine mese. Dopo la presentazione avvenuta la scorsa settimana nella sede di Confartigianato Imprese, Fondazione InCom ha ricevuto richieste anche da fuori regione. Per questo motivo è slittato il termine ultimo.

Chiunque voglia approfondire l’offerta formativa e, soprattutto, le potenzialità dei percorsi reati nel 2009 dal Ministero come canale alternativo all’università perché reso molto più laboratoriste e pratico, può telefonare alla segreteria della Fondazione per richiedere informazioni e appuntamento.

I 4 corsi: Metodi e tecniche per lo sviluppo cloud, Digital communication, New media marketing e tecniche di networking sono stati presentati insieme alle aziende partner tra cui la nostra azienda Vareseweb che edita il giornale.

Si tratta di percorsi molto performanti da una parte in campo informatico di sviluppo e gestione reti e dall’altro della comunicazione digitale tra marketing e grafica.

In questi giorni sono in corso le selezioni. Per info: http://itsincom.it/