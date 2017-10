Un giro della salute: cinque incontri per promuovere la vita sana

Per l’Istituto Comprensivo “Campo dei fiori” la SALUTE merita molta attenzione: non solo uno sguardo superficiale ma UN GIRO A 360°.

Da tre anni, oltre alle molte iniziative rivolte agli studenti, la Commissione Salute di Istituto, composta da docenti e genitori in rappresentanza dei sei plessi, propone serate dedicate a ragionare insieme sui vari aspetti di questa importantissima parola.

Quest’anno l’iniziativa registra la partecipazione e il patrocinio dei Comuni del territorio (Casciago, Comerio, Luvinate e Barasso) e di tutte le Associazioni Genitori delle quattro scuole primarie e delle due scuole secondarie di primo grado. Dallo scorso anno scolastico inoltre l’istituto è entrato a far parte della “Rete delle Scuole che promuovono Salute” della Regione Lombardia http://www.scuolapromuovesalute.it con la ferma intenzione di camminare con altre realtà verso un bene comune individuale e collettivo irrinunciabile.

Dopo essersi concentrati nel primo anno sul tema dell’alimentazione, dalla scorsa edizione la Commissione Salute ha cercato di ampliare l’orizzonte: dalla riflessione sulle tante dipendenze alle quali i ragazzi e tutti noi siamo ormai intrappolati alla prevenzione delle malattie attraverso il mangiar sano, dalla conoscenza del nostro corpo e dei suoi meccanismi meravigliosi all’attenzione quotidiana verso comportamenti virtuosi sia a casa sia a scuola.

La Dirigente Claudia Brochetta spiega: «La promozione del benessere e della salute non è un fatto accessorio ma un elemento che fa parte a pieno titolo del curriculum dell’Istituto, nella consapevolezza che stare bene a scuola ha effetti positivi anche sul successo formativo. La scuola propone alle famiglie ed al territorio di attivare un’alleanza anche sul fronte del benessere, per affrontare insieme aspetti fondamentali per la crescita dei nostri bambini e ragazzi e per condividere momenti di riflessione su buone pratiche che hanno una ricaduta anche sulla salute degli adulti».

«Che gli adulti si confrontino e ragionino insieme mi sembra davvero una bella cosa, l’aspetto più interessante di queste iniziative. Rappresenta un messaggio importante per i nostri ragazzi: vale sempre la pena di mettersi in gioco e imparare insieme. Non si cambia il mondo da soli e nessuno ha la verità in tasca» conclude Cristina Carcano referente Salute dell’Istituto.

Le serate mirano a promuovere stili di vita più salutari, consapevolezza nelle azioni di ogni giorno: saranno proposti momenti dedicati solo agli adulti ed altri che, in modo laboratoriale, prevedono la partecipazione di adulti e studenti insieme. Come relatori si alterneranno figure professionali, associazioni e gli stessi ragazzi, tutti racconteranno e porteranno un pezzettino della loro esperienza e della loro vita: insieme si può cambiare.

La SALUTE è una questione di SCELTE!

Adottare buone abitudini quotidiane a casa e a scuola: questa è la sola chiave di un possibile cambiamento!