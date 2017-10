Un guizzo di Palazzolo vale tre punti per il Varese

Varese - Arconatese

Il Varese batte a fatica l’Arconatese a Masnago. Decide Palazzolo al 41′ della ripresa con un guizzo su un calcio d’angolo dopo un rigore fallito di Molinari e un palo dello stesso argentino. Ospiti in dieci nel finale.

VARESE – ARCONATESE 1-0 (0-0)

MARCATORI: Palazzolo (V) al 41′ st

VARESE (4-4-2): Bizzi; Fratus, Ferri, Rudi, Arca; Repossi (Bruzzone dal 45′ st), Magrin (Palazzolo dal 18′ st), Monacizzo, Battistello (Careccia dal 22′ st); Molinari (Rolando dal 28′ st), Longobardi (Lercara dal 39′ st). All. Iacolino. A disp.: Frigione, Simonetto, Granzotto, Zazzi.

ARCONATESE (3-5-2): Savini; Bianchi, Novello (Giardino dal 10′ st), Padovani; Bonfanti, Panzetta, Balacchi (Cataldi dal 1′ st), Di Lauri, Tomat; Cardia (Zizzo dal 29′ st), Guarda. All. Livieri. A disp.: Guerci, Costa, Laraia, Lagzir, Doria, Finato.

ARBITRO: Piacenza di Bari (Cremona e Bernardini).

NOTE. Giornata calda e serena, terreno in discrete condizioni. Espulso: Di Lauri (A) al 39′ st. Ammoniti: Panzetta, Savini, Palazzolo, Longobardi, Fratus. Calci d’angolo: 11-2. Recupero: 1′ e 5′. Spettatori: 1.025.