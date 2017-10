Un incontro per imparare come rendere felici i cani

Foto varie

L’amore e l’affetto che i cani donano meritano una particolare forma di rispetto e attenzione.

Proprio per sensibilizzare verso questo tema, l’associazione di promozione sociale di Varese “Dog’s city park”, ha organizzato per giovedì 26 ottobre alle ore 19.15 presso SUB STRATO – Via Robbioni 5 Varese – un incontro formativo esclusivamente dedicato al benessere degli amici a quattro zampe.

Saranno affrontati diversi argomenti dai professionisti del settore: un’occasione di confronto per valutare con attenzione la responsabilità che abbiamo verso i nostri cani.

Nella città di Varese risiedono circa 8000 cani, da ottobre sono disponibili tre aree cani a Villa Mylius per un totale di 2000mq.

Un gruppo di volontari, assiduo frequentatore degli spazi, ha fatto emergere come questi non fossero più sufficienti ad ospitare le decine di cani che ogni giorno vi si recano per passare qualche momento in piena libertà.

L’associazione Dog’sCityPark ha così deciso di mettere a disposizione le proprie risorse economiche acquistando il materiale necessario per allargare l’area.

L’ufficio del verde pubblico con l’assessore Dino De Simone e la sua squadra di tecnici hanno così potuto posizionare delle reti e un cancello per ampliare ulteriormente gli spazi di Villa Mylius.

Ma per poterli usare correttamente, nel rispetto dei cani e delle persone, è necessario informarsi per condividere in modo corretto gli spazi in comune.

L’ingresso all’evento è gratuito ed aperto a tutti coloro che vorranno parteciparvi, l’inizio è previsto per le ore 20.00.

Prima dell’inizio della serata sarà offerto un aperitivo.