Un libro, una mostra e una conferenza da Bustolibri.com

busto arsizio varie

Gli spazi di Bustolibri.com, in via Milano 4 a Busto Arsizio, si preparano ad accogliere nuovi interessanti eventi culturali nelle prossime settimane. Questo il dettaglio degli appuntamenti in programma:

Giovedì 26 ottobre alle ore 18.30 sarà inaugurata presso la Galleria Boragno la mostra “Il presepe – Cultura e tradizione” dell’artista Antonio Colombo. Nato a Legnano nel 1948, Antonio Colombo è sempre stato appassionato di arte, coltivata negli anni solo marginalmente perché interamente assorbito dal suo lavoro di imprenditore. Al momento della pensione ha iniziato a dedicarsi più assiduamente ai suoi hobby, tra cui appunto la creazione di opere in ceramica. La passione per la ceramica di Colombo nasce da un’antica tradizione familiare: ogni anno, in occasione del Natale, la sua famiglia era solita realizzare un grande presepe formato da statue in ceramica colorata. Partendo da quel ricordo, in età adulta, l’artista ha imparato a modellare la creta e trasformarla in scultura. L’esposizione resterà aperta fino a domenica 5 novembre, tutti i giorni da martedì a domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, sempre a ingresso libero.

Domenica 29 ottobre alle 16 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro “Punti di vista” di Ernesto Gallarato, pubblicato da TraccePerLaMeta Edizioni. L’opera raccoglie tre racconti caratterizzati da allegorie e metafore raffinate, garbata ironia e una disarmante autenticità; Gallarato è un autore colto e abile narratore che sa condurre il lettore in un mondo in cui le apparenze, gli stereotipi e le finte verità precostituite cedono il passo con eleganza alla libertà per ciascuno di essere ed esprimere se stesso, la propria identità e la sua incommensurabile e irriducibile unicità. L’incontro sarà presentato dalla dottoressa Ilaria Celestini, direttore editoriale di TraccePerLaMeta Edizioni. Saranno presenti l’autore e l’editore.

Mercoledì 1° novembre alle 20.45 nuovo appuntamento alla Galleria Boragno con il ciclo di Conferenze organizzate da Davide Nicastri, esperto counselor a indirizzo psicosintetico: gli incontri, che prevedono l’intervento di una serie di qualificati specialisti, hanno come comun denominatore il benessere personale in tutte le sue declinazioni, dalla salute fisica a quella mentale, passando per le relazioni sociali.

La conferenza del 1° novembre avrà per tema “Conoscere l’omeopatia” e sarà tenuta dal dottor Giuseppe Fagone, medico, omeopata unicista e docente, già relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali.

L’ingresso a ciascuna conferenza ha un costo di 5 euro, mentre l’abbonamento all’intero ciclo di incontri è in vendita a 30 euro. La partecipazione può essere prenotata contattando Bustolibri.com al numero 0331-635753 o all’indirizzo eventi@bustolibri.net. I successivi appuntamenti sono in calendario l’8 novembre (“Tutta un’altra educazione”) e 15 novembre (“Donne in salute”). Il ciclo di conferenze è realizzato con la collaborazione di Vitaldent (piazza San Giovanni 2, Busto Arsizio).