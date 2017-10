Un mese di musica e cultura al circolo Arci Cuac

arnate generiche

Un mese di musica ed eventi culturali al neonato circolo Arci Cuac, che ha inaugurato nel weekend a cavallo tra settembre e ottobre con una quattro giorni di appuntamenti.

Ora si parte, con un evento ogni venerdì, negli spazi della Cooperativa Arnatese di via Torino 64 (parcheggio anche in via Torino). Ogni venerdì sera c’è anche l’aperitivo dalle 19.30, per iniziare a gustarsi la serata.

Venerdì 6 ottobre si parte con la musica live dei Baton Rouge, duo di acoustic blues molto apprezzato.

Venerdì 13 ottobre un appuntamento di approfondimento, dedicato alla elettroipersensibilità, con la dott.ssa Annunziata Difonte. Anche in questo caso comunque c’è l’aperitivo fisso alle 19.30, prima della serata.

Venerdì 20 ottobre fa tappa alla Cuac “UElcome, Vermi di Rouge la Fortezza Europea”: Simone Rossoni torna per presentare una nuova raccolta di vignette, con protagonisti l’umanità che striscia, tra oppressori e oppressi. “Una raccolta di vignette dedicate all’Europa e alle sue frontiere. Vignette su carta, vignette su muro e vignette in digitale, ma anche un video. La tecnica cambia, ma il racconto è unico. Qual e’ il filo conduttore di queste immagini? Provano a parlare di questo enorme fenomeno che e’ l’immigrazione verso il continente europeo. Non si tratta di un evento eccezionale. Non e’ un’emergenza. E’ una costante e non da oggi”.

Venerdì 27 ottobre, infine, torna la musica live con il Trio Swing italiano: da Sergio Caputo a Jannacci, da Paolo Conte a Fred Buscaglione, con qualche eccezione straniera sempre in chiave swing.

Le serate Arci Cuac sono accessibili con tessera Arci, valida poi in ogni circolo d’Italia.