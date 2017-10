Un nuovo campo da basket all’aperto, via ai lavori

Gallarate

Gallarate avrà un nuovo “playground“, un campo da basket all’aperto accessibile durante il giorno, negli spazi di un parco. Sarà creato nel giardino pubblico via delle Rose-via Solferino (quartiere Ronchi) e i lavori stanno partendo in questi giorni.

Il nuovo campo da basket era una proposta avanzata in occasione del Bilancio Partecipato del 2016 (lo strumento che è stato sperimentato per due anni dalla precedente amminsitrazione). Sostenuta da un gruppo di ragazzi e di genitori appassionati di pallacanestro, la proposta era stata poi tra i progetti più votati e quindi approvati.

L’area selezionata inizialmente dai proponenti (leggi qui) era il piccolo parchetto di via Bottini, appena ai margini del centro storico, ma poi sulla base di considerazioni tecniche l’intervento è stato spostato nel parco di via delle Rose, area verde vicina al più ampio Parco Bassetti.

Il 3 ottobre il Comune di Gallarate ha affidato i lavori all’impresa Fratelli Re, per un importo complessivo di 20.575 euro (16.865,34 di lavori a cui si aggiungono 3.710,37 euro di Iva). «Inizieremo tra pochi giorni» assicura l’assessore Sandro Rech. «Serviranno poi una ventina di giorni per completarlo». Nel frattempo all’interno del parchetto si vedono già alcuni paletti indicatori per il cantiere.

Per quanto riguarda i lavori del bilancio partecipato, la scorsa estate è stato completato l’intervento di recinzione dell’area verde di via Monteverdi a Cedrate. Mentre ancora indefiniti sono i tempi del previsto chiosco-bar al Parco Bassetti: il piccolo manufatto deve essere prima approvato dalla Commissione Paesaggio del Comune, che ha esaminato (e rinviato) diversi progetti di massima. «Ora ne presenteremo un altro, che metta insieme una ipotesi congegnale e che stia nei termini di costo previsti dal bilancio» conclude Rech.