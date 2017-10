“Un Palco per la Comunità”, al via la stagione del San Pio

Immagini e personaggi dal paese di Uboldo

Si intitola “Un Palco per la Comunità” ed è la nuova stagione teatrale del Cinema-Teatro San Pio sala della Comunità di Uboldo.

Una stagione che prende il via sabato 14 ottobre alle ore 21,00 con la commedia brillante “Il padre della sposa” portata in scena dalla locale Compagnia del Crivello. Rientrando nei festeggiamenti per il 45° anniversario di fondazione della sezione uboldese dell’AVIS l’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito.

Sarà una stagione con un cartellone “a kilometro zero”, cioè con compagnie locali e del territorio, che serva per consolidare o allacciare rapporti con le realtà cristiane della zona.

Ciò significa che nella scelta delle compagnie teatrali che vanno a comporre la stagione teatrale sono state privilegiate le compagnie del territorio e legate a realtà parrocchiali.

Ciò non significa presentare una proposta di minor pregio. Anzi, significa che la Sala della Comunità vuole essere in dialogo con il territorio. Ovviamente anche quest’anno la stagione è resa possibile grazie all’attività svolta da volontari che quotidianamente si occupano del funzionamento e della manutenzione delle strumentazioni e dei macchinari, si occupano della programmazione dell’attività sia cinematografica che teatrale, si preoccupano anche della vendita dei biglietti e della promozione delle attività. Sei gli appuntamenti in programma – che si alterneranno con la proiezione di film – con una cadenza mensile.

Dopo l’avvio con la Compagnia del Crivello di Uboldo, Novembre sarà il mese dedicato al musical con la Compagnia Kajros di Cairate della Comunità Pastorale Santa Maria Assunta che Sabato 11 Novembre porterà in scena “Sei spose per sei fratelli”.

Dicembre vedrà un doppio appuntamento:

Spettacolo Natalizio Sabato 23 Dicembre (antivigilia di Natale) alle ore 16,00 spettacolo dedicato ai più piccoli con “Il Sogno Di Babbo Natale” a cura di La Fiaba Animazione di Saronno

Spettacolo di Fine Anno Domenica 31 Dicembre dalle ore 22,00 con la commedia brillante “Ho deciso di non morire” portata in scena dalla Compagnia Teatrale Suilsipario di Carbonate.

Febbraio vedrà salire sul palco del San Pio – Sabato 3 – la Compagnia Attori X Caso di Saronno della Parrocchia Regina Pacis che proporrà la commedia teatrale in dialetto milanese “L’Ispetuur”.

Chiusura della stagione Sabato 17 Marzo affidata alla locale Compagnia del Crivello che porterà in scena la commedia “Siamo diventati tutti virtuali”.

Di seguito il cartellone completo della “Stagione Teatrale 2017/2018” del Cinema-Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo:

SABATO 14 OTTOBRE 2017 – ORE 21,00

Commedia Teatrale – IL PADRE DELLA SPOSA

COMPAGNIA DEL CRIVELLO di UBOLDO – PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO

In occasione del 45° anniversario di fondazione dell’AVIS di UBOLDO

SABATO 11 NOVEMBRE 2017 – ORE 21,00

Musical – SEI SPOSE PER SEI FRATELLI

COMPAGNIA KAJROS di CAIRATE – COMUNITA’ PASTORALE SANTA MARIA ASSUNTA

SABATO 23 DICEMBRE 2017 – ORE 16,00

Spettacolo Natalizio per bambini – IL SOGNO DI BABBO NATALE

A cura di LA FIABA ANIMAZIONE di SARONNO

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017 – ORE 22,00

Commedia Teatrale – HO DECISO DI NON MORIRE

COMPAGNIA TEATRALE SUILSIPARIO di CARBONATE

SABATO 3 FEBBRAIO 2018 – ORE 21,00

Commedia teatrale in dialetto milanese – L’ISPETUUR

COMPAGNIA ATTORI X CASO di SARONNO – PARROCCHIA REGINA PACIS

SABATO 17 MARZO 2018 – ORE 21,00

Commedia Teatrale – SIAMO DIVENTATI TUTTI VIRTUALI

COMPAGNIA DEL CRIVELLO di UBOLDO – PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO