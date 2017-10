Un portoricano per l’HS Cimberio

le immagini di basket disabili in carrozzina

Cambio in corsa per la Cimberio Handicap Sport che si appresta per la quinta volta consecutiva a partecipare al massimo campionato italiano di basket in carrozzina. La squadra affidata da quest’anno a coach Fabio Bottini varierà infatti la composizione del parco stranieri: al posto del bosniaco Suad Sutic i biancorossi hanno ingaggiato il portoricano Kenneth José Rodriguez Gonzalez.

Il caraibico affiancherà gli altri due giocatori esteri, che sono lo svizzero Janic Binda e il portoghese Joao Pedro de Barros Correja. La Cimberio è poi formata dai confermati Nicola Damiano, Mauro Fiorentini, Riccardo Marinello, Alessandro Nava, Francesco Roncari, Massimiliano Segreto e Gabriele Silva. Con loro il rientrante Marco Paonessa, reduce da un paio di stagioni in Svizzera, e il giovane Mattia Castorino.

Varese avrà di fronte a sé un calendario difficile, soprattutto in avvio: la Cimberio comincerà il torneo il 4 novembre a Porto Torres contro i vicecampioni d’Italia (che però hanno perso il fenomenale Scott) per poi ospitare in casa – sabato 11, PalaInsubria di via Monte Generoso – il Giulianova che è stato semifinalista nel 2016-17. Terza giornata addirittura sul campo dei tricolori della UnipolSai Briantea Cantù del grande ex Geninazzi, gara dal pronostico quasi chiuso.

La squadra di Bottini intanto ha iniziato a pieno ritmo la preparazione al campionato disputando un paio di test non ufficiali contro una squadra svizzera e contro la SBS Bergamo, vincendo entrambi gli incontri. Ora la Cimberio giocherà il tradizionale torneo KCS “Città dei Mille” di Bergamo: sabato 21 (12,30) Varese sfiderà i padroni di casa della SBS e (16,30) la neopromossa Gradisca. Domenica mattina (ore 9) i biancorossi incroceranno gli svizzeri dei Pilates Dragon. Nel pomeriggio le finali.