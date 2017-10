Un prelievo di sangue annuncia la predisposizione a malattie cardiovascolari

apparecchi laser operazione sala operatori

Basta un semplice prelievo del sangue per scoprire la predisposizione a malattie cardiovascolari.

Se si ha familiarità con patologie quali Alzheimer/ malattie neurovegetative, ictus/trombosi, malattie vascolari o cardiache, depressione oggi si può vedere se si è predisposti analizzando il valore dell’Omocisteina.

Si tratta di un aminoacido che viene introdotto nel nostro organismo con la dieta. Per la sua trasformazione entrano in gioco tantissimi componenti, diverse vitamine del gruppo B, quali l’acido folico (vitamina B9), le vitamine B12, B6 e B2 che risultano sostanze essenziali per la riduzione dei livelli plasmatici di questo amminoacido.

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) considera fino a 13 µmoli/l un valore ematico normale pertanto si parla di omocisteina alta quando si misurano nel sangue concentrazioni:

 superiori a 13 µmoli/l negli uomini adulti

 superiori a 10,1 µmoli/l per le donne

 superiori a 11,3 µmoli/l nei ragazzi di età inferiore ai 14 anni.

PERCHE’ CONTROLLARE IL VALORE EMATICO DI OMOCISTEINA?

Elevati livelli di questo aminoacido influenzano negativamente le funzioni del sistema nervoso, cardiovascolare ed osseo, in particolar modo attraverso un incremento della produzione di radicali liberi e lo stress ossidavo che a questo consegue. Per questa ragione l’iperomocisteinemia è considerata un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, cerebrali (è stata associata a un maggior rischio di sviluppare demenza di Alzheimer) e per fratture ossee di derivanti dall’osteoporosi.

L’omocisteina in eccesso provoca un danno vascolare coinvolgendo sia la struttura della parte vascolare che il sistema di coagulazione del sangue.

Alcuni danni causati da un aumento di OMOCISTEINA:

1. infertilità

2. cancro

3. malattia di Alzheimer/ malattie neurovegetative

4. ictus/trombosi

5. malattie vascolari

6. malattie cardiache

7. depressione

Alcune cause che concorrono all’aumento di OMOCISTEINA:

1. sedentarietà e lo stile di vita

2. caffeina

3. polveri sottili e l’inquinamento

4. farmaci

5. carenza vitamine B2,B6,B12, ed acido folico

6. deficit di vitamina D

7. difetto genetico

8. ipotiroidismo

9. tabagismo

COME VIENE RACCOLTO IL CAMPIONE PER IL TEST?

Tramite un prelievo di sangue venoso dal braccio.

il test è eseguibile nell’ambulatorio dell’infermiere di famiglia dell’associazione Maya in via Cairoli 10 a Varese (zona Biumo Inferiore), ogni sabato mattina del mese di ottobre, novembre e dicembre telefonando per appuntamento allo 03321966748.

Grazie allo sconto ottenuto dal laboratorio analisi per permettere all’associazione di eseguire la sua annuale campagna di prevenzione, e' previsto un contributo di 35,00 euro.