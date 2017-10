Un quartiere in festa contro l’indolenza

Foto varie

È autunno, cadono le voglie. Con questo gioco di parole il quartiere Canazza si appresta a vivere una giornata carica di sport, animazione, buon cibo, mercatini e musica dal vivo. “Skaccia Kanazza, cacciamo il fantasma dell’indolenza” è il titolo della giornata messa in cantiere per «scatenare le energie dormienti nel quartiere», come dicono gli organizzatori.

Domenica 8 ottobre, dunque, dalle 10 alle 20, si terrà la prima edizione della kermesse che sarà carica di esperienze inclusive per riattivare il quartiere. «Intendiamo richiamare l’attenzione sui punti deboli che penalizzano una zona cittadina -continuano gli organizzatori- caratterizzata da un polmone verde notevole, poco valorizzato. La Canazza è un quartiere residenziale dove scarseggiano i servizi, con una bassa natalità e un diffuso disinteresse da parte delle nuove generazioni. L’iniziativa nasce dalla determinazione del comitato organizzatore che intende risvegliare le energie del quartiere dando una svolta netta rispetto alla serie di tentativi poco riusciti che si sono susseguiti negli anni».

Ecco dunque che per tutta la giornata saranno presenti artigiani, hobbisti, giocolieri, trucca bimbi e animatori, spazi musica e laboratori didattici per i bambini, contest musicali, buona cucina e molto altro ancora. Quartier generale e welcome area per l’intera giornata sarà la via Girardi da dove si svilupperanno gli stand e le differenti manifestazioni. «Iniziative come questa aiutano non solo il quartiere, ma tutta la città -è il commento di Ilaria Ceroni, assessore alle Politiche sociali del Comune di Legnano- e la sfida che dobbiamo vincere è proprio questa: riuscire a far diventare centro cittadino anche i quartieri periferici».

A fianco delle iniziative organizzate saranno anche presentate sia la squadra di calcio maschile e femminile dell’A.C. Canazza sia la nuova castellana della contrada Sant’Erasmo.