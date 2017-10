Un sabato “con maroni” alla Cascina Burattana

Finalmente...le castagne!!!

Arriva l’ autunno e con esso torna il tempo degli appuntamenti culinari a sostegno delle iniziative sociali della cooperativa Cascina Burattana.

Questi eventi si propongono sia di tenere viva la memoria della nostra storia contadine, civile e culinaria e di sostenere in modo concreto le iniziative sociali che la nostra Cooperativa mette in atto a favore di molte persone. Questa volta la cooperativa che gestisce una parte della cascina chiede sostegno per il progetto Go Green (inserimento lavorativo di ragazzi diversamente abili in contesto agricolo), di cui Cascina Burattana è una delle uniche tre aziende agricole della provincia di Varese che è partita ad attuarlo

E per festeggiare il ritorno di questi eventi, alla cascina vi aspettano con un doppio evento, carico di sorprese:

Sabato 21 ottobrea

Una giornata con maroni…che girano, che cadono ma soprattutto che si colgono e vanno a fuoco

Ore 16.30 CASTAGNATA E VIN BROULETT PER TUTTI

Ore 17.30 “CA’ BURAT” spettacolo di burattini del Maestro Burattinaio Elis Ferracini

Ore 19.00 APERITIVO RESISTENTE…….un aperitivo conviviale per fare memoria!

Ore 20.00 La cena della tradizione LA RUSTISCIADA

Antipastino rustico della Burattana (anche per vegetariani/vegani)

La Rustisciada accompagnata dalla polenta di mais e canapa (per i vegetariani rustisciada veg)

Dolce, caffè, acqua e vino

Per l’intera durata dell’evento sarà possibile visitare la mostra fotografica su Peppino Impastato curata dalla Casa della memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi (PA) messa a disposizione da Antifascisti Sempre.

Durante la serata verrà ricordata anche la figura di Angioletto Castiglioni, partigiano bustocco che per oltre sessant’anni ha rappresentato la memoria dei campi di sterminio e della lotta partigiana nella nostra città.

L’ evento è organizzato in collaborazione con Antifascisti Sempre di Busto Arsizio.

Per partecipare alla cena è obbligatorio prenotare entro e non oltre venerdì 20 ottobre:

– o via mail a info@cascinaburattana.it

– o telefonando al 345.3452464

La cena si terrà al chiuso presso gli orti di Cascina Burattana Coop. Soc. Agricola (via Burattana traversa di Viale Boccaccio a Busto Arsizio)

25,00 euro adulti

Bambini sino ai 5 anni gratis

Bambini dai 6 ai 12 anni 12,00 euro