Un seminario sul rischio dei terremoti

Si terrà a Villa Recalcati, mercoledì 8 novembre, inizio lavori 9.30, il seminario formativo dedicato ai geologi, sul tema “Geologia applicata alla pianificazione del territorio: il rischio sismico in zona 4”.

La giornata di lavori, promossa da Provincia di Varese in collaborazione con l’ordine dei Geologi della Lombardia è destinato in particolare a coloro che operano nel campo della geologia applicata alla pianificazione territoriale e urbanistica, ai pianificatori (urbanisti, architetti, ingegneri), e più in generale ai tecnici interessati ad approfondire il tema del rischio sismico per le costruzioni.

Il seminario ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia e dell’Università dell’Insubria.

La presenza all’intero evento comporta il riconoscimento di 4 Crediti formativi ad architetti e Ingegneri; di 3 Crediti ai Geologi e di 2 Crediti ai Geometri.

PROGRAMMA

9.00 ‐ 9.30 Registrazione dei partecipanti

9.30 ‐ 9.45 Saluti istituzionali ‐ Introduzione e breve intervento della Provincia

9.45 ‐ 10.30 Prof. Alessandro Michetti (Uninsubria)

Sismicità in Lombardia, faglie capaci

10.30 ‐ 11.15 Dott. Paolo Augliera (INGV Milano)

Sismicità in Lombardia: dati strumentali

11.15 ‐ 11.30 ‐ pausa caffè

11.30 ‐ 12.15 Dott. Massimo Compagnoni (Politecnico di Milano)

Pericolosità Sismica Locale: normativa regionale e nazionale

12.15 ‐ 13.00 Ing. Pierpaolo Cicchiello (Ingegneria Integrata S.r.l.)

Strutture in zona sismica 4, esempi

Spazio per domande e interventi

Coordinamento: Arch. Mauro Sassi e Dott. Geol. Amedeo Dordi