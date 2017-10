Un tagliacastagne da 70 kg all’ora

Può tagliare fino a 70 Kg di castagne all’ora. La macchina è stata interamente realizzata con materiale di recupero dai varesini Stefano e Alessandro.

Esattamente un anno fa era stata lanciata la prima tagliacastagne. Un modello fatto in casa grazie all’ingegno di un altro giovane varesino.

Diversamente dallo scorso modello la TAL 2 (Taglia castagne automatico leggero) è a disposizione delle associazioni, ma solo in loco ad Avigno. Per richieste scrivere a Varesenews.

