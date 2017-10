Un talkshow per il centenario dello scoutismo cattolico a Busto

Venerdì 27 ottobre alle 21 nella “Sala Tramogge” dei Molini Marzoli si svolgerà il penultimo evento del programma di celebrazioni del Centenario di attività del movimento scout cattolico a Busto Arsizio. L’evento, rivolto ad un pubblico di adulti (genitori, educatori, insegnanti e amministratori), propone testimonianze della validità e attualità del metodo educativo scout da parte di persone che essendo o essendo state nel movimento scout, hanno o hanno avuto responsabilità nella società civile, sia a Busto Arsizio che altrove.

Il video che aprirà la serata (opera di uno scout del gruppo Busto A.5) imostrerà quanti personaggi che hanno fatto la storia recente hanno fatto parte o hanno sostenuto lo scoutismo: l’astronauta Armstrong, il fumettista Hergé, Guglielmo Marconi, Nelson Mandela, De Coubertin, ecc. Daranno invece testimonianza diretta quali protagonisti dei nostri giorni, la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e il presidente della Fondazione “mons. Andrea Ghetti Baden” (dedicata al sostegno dello scoutismo) e già capo scout d’Italia, Agostino Migone; in videoconferenza parteciperanno la senatrice e già ministro della Sanità Maria Pia Garavaglia e l’onorevole Franco Prina, tutti capi scout a vario titolo ancora impegnati nella società civile. La domanda alla quale saranno invitati a dare una risposta personale sarà: SE e COME lo scoutismo ha contribuito a formare lo spirito di servizio e a non aver timore delle responsabilità nella vita civile.

Molti scout hanno lasciato segni del loro impegno anche Busto, come il più volte sindaco e senatore GianPiero Rossi, il senatore Franco Speroni, mons. Claudio Livetti assistente ecclesiastico nel gruppo Busto 1, della Zona scout e dei campi di formazione, il dott. Franco Mazzuchelli più volte assessore, i consiglieri comunali Nicola Ruggiero e Massimo Brugnone, la crocerossina Giovanna Bonvicini, partecipante a diverse missioni di pace in Medio Oriente. Guiderà le interviste e disciplinerà le testimonianze la giornalista Rosy Battaglia, attiva nel gruppo Busto tre, e oggi mamma di uno scout. Gli interventi saranno intercalati da estratti di un libro che l’autore Marco Torretta, anch’egli vecchio scout, ha composto raccogliendo documenti e memorie del secolo scout bustese, edito dalla Freeman Editrice, che sarà presentato nella stessa serata.