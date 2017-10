Un tavolo di lavoro per realizzare obbiettivi comuni: le liste civiche si uniscono

Varie dai comuni

Due liste civiche siedono allo stesso tavolo di lavoro per realizzare obbiettivi comuni in diversi ambiti. Questa mattina in Comune a Varese Progetto Concittadino e Va 2.0 hanno presentato alcuni interventi sui quali lavoreranno nei prossimi mesi. «Siamo persone che per lo più provengono da ambiti diversi dalla politica – ha spiegano Natalino Bianchi Presidente dell’Associazione Progetto Concittadino – e abbiamo voluto mettere insieme le nostre competenze per lavorare i interessi comuni che riguardano tutti i cittadini. L’obbiettivo è quello di avere soluzioni veloci e concrete e spingere Varese verso il cambiamento coinvolgendo energie ed esperienze diversificate. Da qui la collaborazione che no farà perdere a nessuno dei due la propria autonomia e specificità».

I due gruppi lavoreranno su alcuni temi principali che vanno dalla accessibilità ai parchi comunali, con interventi si orari, illuminazione e abbattimento di barriere architettoniche, partendo con la realizzazione di una passerella ai Giardini Estensi che permetta la fruizione a disabili e passeggini. Il gruppo proporrà inoltre l’istituzione di ampie zone di moderazione del traffico a 30 km/h e l’introduzione di passaggi pedinali rialzati e illuminati anche nei rioni. Si lavorerà alla estensione dell’area pedonabile a via Carrobbio e piazza Beccaria/via Vetera e la riqualificazione dei passaggi pedinali privati ad usi pubblico. Si propone inoltre la risistemazione dei campetti sportivi nei rioni oltre che la realizzazione di attrezzature sportive per adulti come canestri da basket o reti di pallavolo.

Particolare attenzione alla Biblioteca della città con un programma per avere risorse finanziarie per l’acquisto di libri e la sostituzione dei cartelli di ingresso alla città “Varès” con la dicitura “La città in un giardino” accompagnate dal logo di Nature Urbane.

Non mancherà la redazione di nuove norme per la pulizia da parte dei privati di facciate, muri e portici e l’individuazione e promozione di una rete dei sentieri urbani, oltre la sostituzione delle panchine monoposto di via Dandolo con un arredo urbano più adatto e l’analisi e revisione dei principali contratti dei fornitori del Comune.

«I gruppi di lavoro sono aperti a tutti i cittadini interessati e che si riconoscono in questo percorso – spiega Angelo Del Corso, presidente dell’associazione Varese 2.0 -. Nel contempo vogliamo partire da progetti realizzabili in grado di incidere a breve termine sulla qualità della vita dei cittadini. Quelle che chiamiamo microazioni sono attività puntuali all’interno di una visione più ampia per una città bella, moderna, accogliente».