Un tramonto spettacolare: perché?

Caricamento temporaneo per contributo iyd53lmg7p

Abbiamo ricevuto centinaia di foto del tramonto spettacolare di questa sera, domenica 29 ottobre. In molti hanno supposto che c’entrasse l’inquinamento atmosferico, altri, nelle nostre zone, il fumo dell’incendio che sta divampando da ormai tre giorni al Campo dei Fiori. E invece no, niente di più “naturale” come spiega il meteorologo Marcello Mazzoleni: “La tipologia di nuvole é la stessa che ci ha accompagnato per l’intera giornata di oggi, ovvero altostrati lenticolari che si formano sottovento alla catena alpina, quando é battuta da correnti perpendicolari ad essa. Queste nuvole creano sempre questo effetto ondulato molto suggestivo.

Galleria fotografica Tramonto 29 ottobre 2017 4 di 43

E poi la colorazione intensa dovuta ai raggi del sole, che un quarto d’ora circa dopo il tramonto illuminano le nuvole dal basso, quando ormai la nostra stella é scesa sotto l’orizzonte.