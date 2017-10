Un uomo per tutte le stagioni. Una serata insieme al cardinale Branda Castiglioni

pittori, quadri, dipinti, sculture

Il primo appuntamento del ciclo di tre conferenze organizzate dall’Assessorato alla Cultura di Castiglione Olona, volto a comprendere ed analizzare la complessità culturale, artistica ed architettonica di Castiglione Olona, prima Città Ideale dell’Umanesimo, si terrà venerdì 13 ottobre 2017 alle ore 18.30 nella Sala della Quadreria di Palazzo Branda Castiglioni.

Proprio la storica dimora del porporato sarà la cornice della conferenza “Un uomo per tutte le stagioni: il cardinale Branda Castiglioni in politica” tenuta dal Prof. Mario Conetti, docente di Storia medioevale e Cultura e linguaggi politici medioevali all’Università degli Studi dell’Insubria di Varese e sarà introdotta dal conservatore scientifico onorario del Museo Civico di Castiglione Olona Prof. Andrea Spiriti che ha curato questo ed i successivi due incontri in programma il 17 novembre e il 15 dicembre, sempre a Palazzo Branda Castiglioni.

La partecipazione alla serata ha un costo di € 2,00 a persona ed è necessario registrare la propria partecipazione sul sito www.comune.castiglione-olona.va.it o telefonando al numero 0331.858301 (Ufficio Cultura).

Si ricorda che dal 1 ottobre il Museo Civico di Castiglione Olona, che comprende sia Palazzo Branda Castiglioni che il [MAP] Museo Arte Plastica, osserverà l’orario di apertura invernale: dal martedì al sabato: 9.00>12.00 e 15.00>18.00, domenica 15.00>18.00. La prima domenica del mese (in occasione della Fiera del Cardinale) 10.30>12.30 e 15.00>18.00. Il biglietto per la visita dei due musei è unico (€ 3,00 intero / € 2,00 ridotto) e che, ad eccezione della prima domenica del mese, per visitare il [MAP] Museo Arte Plastica bisogna rivolgersi a Palazzo Branda Castiglioni