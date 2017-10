Un weekend in rosa per la salute delle donne

apparecchi laser operazione sala operatori

Tre appuntamenti dedicati alle donne e alla loro salute.

Nel mese della prevenzione del tumore al seno, il fine settimana di Tradate si tinge di rosa con l’iniziativa “Un weekend… dedicato alle donne”, organizzata da Caos, il Centro di ascolto per le donne operate al seno, Gruppo Alpini di Tradate, Lion e Pdc Consulting, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Si inizia con un aperitivo interattivo, in programma questa sera dalle 18,30 alle 21 alla Biblioteca Frera, in via Zara 37. Tanti interventi e la possibilità di fare domande ai molti ospiti presenti.

Venerdì 20 ottobre l’iniziativa si sposta a Venegono Superiore, dove dalle 20 alla Casa Alpina del Parco Pratone (in via Pasubio 49), ci sarà una Polentata solidale. Per prenotare chiamare il numero 347 1332607 oppure direttamente alla Casa alpina.

Sabato 21 ottobre, a partire dalle 8.30, al Poliambulatorio dell’Ospedale di Tradate verranno effettuate visite al seno gratuite (fino ad esaurimento posti). Per verificare se ci sono ancora posti liberi telefonare all’associazione Caos al numero 335 5710701.

QUI LA LOCANDINA DELL’INIZIATIVA CON I DETTAGLI DEL PROGRAMMA