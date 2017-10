Un weekend storico al monastero di Torba

Sarà un weekend intenso, e all’insegna della storia, nel sito Fai del monastero di Torba: il fine settimana sarà infatti dominato dalla cena longobarda di sabato, ma anche dalla visita di domenica, dove si potrà scoprire con mano la vita dei suoi abitanti attraverso i loro veri reperti ossei, con l’aiuto di un antropologo

SABATO UN TUFFO NELLA VITA LONGOBARDA

Le iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni lombarde sono in programma per tutto il giorno di sabato 14: in programma incontri di approfondimento, laboratori per bambini, visite guidate per scoprire gusti e abitudini alimentari della popolazione che ha cambiato la storia di Castelseprio e Torba.

E, anche, una cena longobarda: a base di zuppa di cipolle, pancetta tesa del Roccolo, polpette alla lombarda e torna di noci.