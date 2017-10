Una castagnata per salvare l’Astrovia

I danni all'astrovia (inserita in galleria)

L’Astrovia della Valbossa ha bisogno urgente di manutenzione. Ma si sa i soldi scarseggiano e così la Lega Nord Valbossa in collaborazione con il bar della Pesa e Bios Varese ha deciso di organizzare una castagnata con lo scopo di raccogliere un po’ di denaro.

L’astrovia è una rappresentazione in scala del Sistema Solare, situata al bordo di un tratto della pista ciclopedonale del lago di Varese. L’intero percorso è praticabile a piedi in circa un ora di cammino, snodandosi per una lunghezza di 3Km, dal confine dei comuni Azzate/Buguggiate, fino nel comune di Galliate Lombardo. Il tempo e i fenomeni atmosferici hanno deteriorato i pianeti e i cartelli che ora sono quasi del tutto illeggibili. La castagnata potrebbe aiutare un po’ il restauro dell’Astrovia.

Finanziatori, promotori e patrocinatori della struttura sono la Pro Loco di Azzate, Comune di Azzate, Provincia di Varese e la Camera di Commercio di Varese, che con il gruppo di astrofili “Ultimastella A.V.A.” di Daverio ha seguito la progettazione e installazione dell’opera

Mercoledì 1° novembre in piazza della Pesa ad Azzate, a partire dalle 14, chi ama l’Astrovia potrà acquistare le castagne e partecipare ad una tombolata.

(In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a domenica 5 novembre).